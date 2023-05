Destiny: Bungie chiede se i giocatori sono interessati a un nuovo capitolo della saga

Sono passati cinque anni e mezzo dall'uscita di Destiny 2 e il gioco di Bungie si è evoluto ed espanso in più direzioni, proponendo anche una versione free to play. Di espansione in espansione il successo dello sparatutto non è affatto diminuito, quindi viene da chiedersi se ci sarà mai un Destiny 3. Non abbiamo informazioni ufficiali in tal senso, ma forse qualcosa si sta muovendo perché Bungie sta chiedendo ai giocatori se sarebbero interessati a giocare un nuovo capitolo della saga.

La compagnia ha infatti reso disponibile un sondaggio che includeva, tra le varie, una domanda molto interessante: "Quanto ti interesserebbe giocare un nuovo gioco dei seguenti franchise?". Destiny era tra i vari nomi presenti all'interno della lista. Le risposte a disposizione erano quelle classiche, da "Per nulla interessato" fino a "Estremamente interessato", con tutte le varie scelte nel mezzo che vi aspettate.

Ovviamente questa domanda non indica che Destiny 3 sia in arrivo. Non ci sono conferme di alcuni tipo, ma è sempre interessante quando uno sviluppatore pone una domanda così diretta ai videogiocatori.

Considerando che il formato dei titoli di Bungie è quello dei game as a service, un Destiny 3 non può semplicemente proporre una nuova campagna (in tal caso basterebbe fare un'altra espansione per il secondo capitolo), ma deve rivoluzionare in qualche modo il sistema di gioco e la grafica (sfruttando le piattaforme di nuove generazione). Ovviamente la preoccupazione della compagnia è di spostare tutti i propri giocatori da un capitolo a un altro.

Non bisogna inoltre escludere che Bungie stia prendendo in considerazione di realizzare un gioco della saga separato da Destiny 2 e Destiny 3, uno spin-off di diverso genere o con una struttura alternativa. Tutto è possibile, chiaramente.

Probabilmente dovremo ancora attendere molto tempo prima di scoprire se qualcosa bolle in pentola in quel di Bungie. Nel frattempo, sappiamo che il team ha deciso di aumentare il prezzo dei Season Pass a partire da questo mese.