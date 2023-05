Super Mario Bros. Il Film Nintendo produrrà i prossimi adattamenti con l'etichetta Nintendo Pictures

Nintendo Pictures produrrà i prossimi film tratti dalle proprietà intellettuali di Nintendo, dopo l'enorme successo di Super Mario Bros. Il Film, realizzato insieme a Illumination, che ha colto un po' tutti alla sprovvista. Il presidente della compagnia, Shuntaro Furukawa, ha quindi confermato i piani futuri per la produzione di altri adattamenti.

Super Mario Bros. Il Film ha incassato più di un miliardo di dollari. Attualmente è il sesto film animato di sempre per incassi globali. Naturalmente ha fatto bene agli affari di Nintendo, che ora vede un nuovo sbocco significativo per il settore.

Così Furukawa ha rassicurato gli azionisti della compagnia, durante l'ultimo resoconto finanziario, che Nintendo Pictures produrrà altri film basati sulle serie di Nintendo.

Naturalmente non è sceso nei dettagli e non è stato detto quali saranno le prossime serie a subire il trattamento cinematografico. Di nostro ipotizziamo che potrebbe arrivare un film di The Legend of Zelda, visto il rinnovato successo della serie su Nintendo Switch. Staremo a vedere. Ciò che conta è che finalmente pare che Nintendo si sia accorta delle potenzialità delle sue proprietà intellettuali fuori dall'ambito videoludico.