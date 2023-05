Arc System Works: lanciato il sito per il 35° anniversario dello studio di sviluppo

Arc System Works, cui dobbiamo tra le altre la serie Guilty Gear, iniziò le sue attività come studio di sviluppo il 12 maggio 1988. Per festeggiare il suo 35° compleanno ha quindi lanciato un sito celebrativo, pieno di contenuti interessanti.

Sito ufficiale del 35° anniversario di Arc System Works.

Ad esempio nella sezione storica viene ricordato come inizialmente Arc System Works non lavorò subito a dei titoli suoi. Il primo a essere messo in vendita fu Exector per PlayStation nel 1995, quindi nel 1998 arrivò il primo Guilty Gear, che segnò il destino dello sviluppatore, specializzato in picchiaduro a incontri.

In realtà scorrendo la linea temporale scopriamo una produzione decisamente più varia, anche se tanti titoli sono rimasti ad appannaggio del solo pubblico giapponese.

Il sito contiene anche alcuni messaggi degli sviluppatori, tra i quali quello del CEO Minoru Kidooka, nonché un sondaggio per i fan e altre chicche che vi invitiamo a scoprire visitandolo.