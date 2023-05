The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Eiji Aonuma ha svelato quante volte lo ha finito

Eiji Aonuma, il produttore della serie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ha svelato di aver finito il gioco dall'inizio alla fine circa venti volte durante lo sviluppo. Naturalmente ha dovuto farlo come forma di verifica, considerando che è il supervisore della serie.

Insomma, intanto che i fan lottano per arrivare alla fine della loro prima partita e che qualcuno ha già mostrato in rete la sua opera somma, Aonuma può riposarsi e iniziare a pensare al prossimo capitolo della saga.

Aonuma ha svelato questa curiosità sui suoi trascorsi con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom durante una sessione di domande e risposte pubblicata sul sito di Nintendo. Il produttore ha spiegato che alcune delle partite sono state molto veloci, mentre altri sono state giocate a ritmi più naturali, con molte deviazioni lungo la strada. Aonuma raccomanda di giocare in questo modo, prendendosi il giusto tempo e deviando dal percorso principale per scoprire nuove cose: "Con le deviazioni è più divertente, anche più di come lo era nel gioco precedente."

Per il resto vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile da oggi 12 maggio 2023 per Nintendo Switch.