The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pupazzo con il pene lanciafiamme è già virale

Dai la libertà ai videogiocatori e loro cosa se ne faranno? Costruiranno un pupazzo con un pene lanciafiamme, ovviamente. È giustappunto quello che è successo con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, disponibile da poche ore ma già "tela" per esperimenti arditi come quello che potete vedere nel video sottostante, diventato immediatamente virale.

L'utente che lo ha prodotto, che è voluto rimanere anonimo, ha usato l'Ultramano, uno dei nuovi poteri di Link, per costruire un pupazzo dalle fattezze e dagli attributi non proprio ortodossi. Nel filmato possiamo vedere l'eroe accendere il lanciafiamme con una freccia ben tirata. La simulazione della fisica delle fiamme e dell'oggetto fa il resto, creando un effetto decisamente festoso. Vediamolo:

L'Ultramano consente di fondere gli oggetti insieme per costruirne di nuovi. Già da questo primo esempio non è difficile ipotizzare che molti videogiocatori lo sfrutteranno per produrre splendide nefandezze di ogni sorta, che nei prossimi mesi affolleranno la rete.

Per il resto vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile a partire da oggi per Nintendo Switch.