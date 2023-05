Tenacious D: il video del nuovo brano 'Video Games' è davvero spassoso e pieno di citazioni

Tenacious D, il gruppo musicale di Jack Black e Kyle Gass che mescola rock e commedia, ha pubblicato un nuovo brano chiamato "Video Games", con relativo video, pieno di citazioni spassose a tema videogiochi.

Visto il titolo non ci si poteva aspettare davvero altro. Il brano dura poco, circa un minuto, ma vale la pena di guardarlo e riguardarlo per ammirare uno dei giganti Obelix di God of War che schiaccia Kyle Gass, Jack Black che viene squartato da un deathclaw della serie Fallout, quindi lo stesso trasformato in un Sonic barbuto per poi apparire nudo in una strana versione di Red Dead Redemption 2, dove spara un po' a tutti quelli che incontra, anche le suore.

Dopo veloce carrellata di personaggi blackizzati, lo vediamo diventare Super Mario e raccogliere un fungo a forma di pene che lo trasforma in un gigante, per poi saltare su di una tartaruga Kyle Gass che non ne esce tanto bene.

Insomma, di follia ce n'è davvero tanta e sicuramente vi divertirete a guardarlo e a riguardarlo. Del resto Jack Black è noto come un grande appassionato di videogiochi. Sua la voce di Bowser nel recente film di Super Mario Bros. e sua l'interpretazione del protagonista di Brütal Legend, il videogioco di Double Fine Productions.