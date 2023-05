Unreal Engine 5.2 disponibile, sistema anti-stuttering tra i miglioramenti

Epic Games ha pubblicato Unreal Engine 5.2, la nuova versione del suo engine scelto da moltissimi studi di sviluppo tripla A per realizzare i loro giochi, ma non solo. Tra le novità spiccano il sistema anti-stuttering, che dovrebbe risolvere i problemi di alcuni giochi, nonché il framework per la generazione procedurale dei contenuti.

Unreal Engine 5.1 aveva introdotto un sistema di precaching PSO sperimentale per migliorare le performance. Nella versione 5.2 lo stesso è stato potenziato, e il sistema ora evita di disegnare gli oggetti se i PSO relativi non sono ancora pronti. Quindi nel caso in cui i PSO non siano ancora complilati, non ci dovrebbe essere comunque stuttering.

Epic ha anche ridotto il numero di cache da compilare migliorando la logica in modo tale che individue ciò che non sarà utilizzato. Infine, il vecchio sistema di pre-caching manuale può essere usato insieme a quello automatico.

Ora rimane da vedere quando e se gli sviluppatori faranno il salto alla nuova versione dell'engine, con il rischio di dilatare i tempi di sviluppo.

Migliorati anche il sistema Nanite con l'aggiunta di nuove opzioni e il miglioramento di alcune di quelle già presenti, e Lumen, con una revisione della global illumination e dell'occlusione per le geometrie più minute, come le orecchie dei personaggi.

Per un riassunto di tutte le novità, guardate il video sottostante:

Per il resto vi ricordiamo che l'Unreal Engine è un motore ad accesso gratuito, uno dei più utilizzati al mondo in ambito videoludico e non solo. Se vi interessa provarlo, lo trovate qui