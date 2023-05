TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series, One e Nintendo Switch

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 è finalmente disponibile per su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch, come annunciato dall'editore Nacon, che parla di titolo che ridà "nuova vita al genere" e capace di offrire un'"esperienza unica." Tra le caratteristiche principali spicca la riproduzione dell'isola, in particolare della famosa corsa che dà il nome gioco.

Inoltre, TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 "offre anche una maggiore libertà di guida attraverso nuove modalità." In totale sono state riprodotte 120 miglia delle strade dell'isola di Man, che possono essere coperte in diversi modi:

"Il primo è l'approccio delle "strade aperte". Ti permette di scoprire liberamente le oltre 120 miglia di strade dell'Isola di Man, compreso il percorso ufficiale del Tourist Trophy, riprodoAo in scala 1:1. Fornisce inoltre ai giocatori la scelta di allenarsi direttamente sulle strade degli evento, oppure partecipare alle tante sfide proposte.

Oltre al leggendario percorso del Tourist Trophy, le compeNzioni ufficiali si svolgono contemporaneamente su altri percorsi, come le gare di St John's e Clypse. Inoltre, il contenuto aggiuntivo "strade aperte" è accessibile anche dal percorso Snaefell Mountain, senza dover passare attraverso un menu.

Anche le strade interne dell'isola sono state progettate dallo studio per offrire ai giocatori uno spazio di gioco aggiuntivo e unico, per un'esperienza senza limiti."