La Terra di Mezzo, rinviato il gioco di Weta Workshop: uscirà dopo marzo 2024

Il tie-in de La Terra di Mezzo sviluppato da Weta Workshop e prodotto da Private Division è stato rinviato, a quanto pare: nell'ultimo report finanziario di Take-Two il gioco viene dato in uscita dopo marzo 2024 e non più entro quel mese.

Cambia dunque l'anno fiscale di riferimento per La Terra di Mezzo, annunciato lo scorso agosto ma non ancora mostrato in azione. Anzi, per dirla tutta del progetto si sa ben poco, incluso il genere di appartenenza o le piattaforme di riferimento.

"La proprietà intellettuale de Il Signore degli Anelli è l'origine di tante storie fantastiche, e nessuno è più qualificato di Weta Workshop per creare una nuova, memorabile esperienza di gioco ambientata nella Terra di Mezzo", ha dichiarato il capo di Private Division, Michel Worosz, ai tempi dell'ufficialità.

I vertici di Weta Workshop si erano invece detti particolarmente entusiasti di poter lavorare su questa importante proprietà intellettuale, che pare si discosterà rispetto alle esperienze viste in passato, immaginiamo quelle firmate Monolith Productions.