Microsoft e Activision, il ministro delle finanze UK critica la CMA

Jeremy Hunt, ministro delle finanze inglese, ha mosso una critica alla CMA in seguito al blocco dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, che come sappiamo non ha trovato sponda nella Commissione Europea, che ha invece approvato l'operazione.

"Una delle ragioni per cui aziende come Microsoft e Google vogliono investire nel Regno Unito sta nel fatto che disponiamo di regolatori indipendenti, che non vengono controllati dai politici", ha spiegato Hunt nel corso di una conferenza.

"Non mi sognerei mai di cambiare questa situazione, ma penso sia importante che l'antitrust UK comprenda di avere ampie responsabilità rispetto alla crescita economica del paese", ha aggiunto quindi il ministro.

Il riferimento di Hunt è ovviamente alle parole del presidente di Microsoft, Brad Smith, che si è detto profondamente deluso dal Regno Unito in seguito alla scelta di bloccare l'acquisizione sul territorio inglese.

Il rischio, paventato da molti, è che laddove la FTC dovesse infine approvare anch'essa l'operazione, la casa di Redmond potrebbe finalizzarla decidendo di escludere il Regno Unito dalla distribuzione dei prodotti Activision Blizzard: una sorta di brexit applicata ai videogiochi.