Microsoft smetterà di vendere giochi Activision in UK? Satya Nadella non lo esclude

Laddove l'acquisizione dovesse essere finalizzata, a fronte del blocco imposto dalla CMA Microsoft smetterà di vendere giochi Activision in UK? È questa la domanda che un giornalista ha rivolto al CEO della casa di Redmond, Satya Nadella, che non ha escluso nulla.

"Aspettiamo che tutto si concluda", ha detto Nadella, evitando dunque di esprimere una posizione precisa sulla questione ma al contempo lasciando aperte tutte le possibilità, anche quella di uscire dal mercato inglese, ritenuta non fattibile da alcuni ma corrispondente alla soluzione prospettata tempo fa dall'analista Michael Pachter.

Il CEO di Microsoft ha detto di essere rimasto sorpreso dal blocco imposto dalla CMA, visto che a suo avviso l'acquisizione e ciò che comporterà per quanto concerne determinati prodotti, su tutti Call of Duty, è di fatto un'azione mirata a portare quei contenuti su di un maggior numero di dispositivi, non il contrario.

Proprio in merito a queste implicazioni i vertici della Competition and Markets Authority hanno riferito al parlamento UK, fornendo spiegazioni che tuttavia sembrano non aver convinto tutti.