Ubisoft pubblicherà 8 giochi entro marzo 2024, tra cui uno non annunciato: la lista completa

Nel corso dell'ultimo incontro con gli azionisti, Ubisoft ha svelato la line-up di giochi che intende pubblicare entro la fine dell'anno fiscale 2024, che si concluderà il prossimo 31 marzo. In totale sono otto e la maggior parte sono titoli già noti, come Assassin's Creed Mirage e Skull and Bones, ma c'è anche un "altro gioco grosso" non ancora annunciato.

Vediamo la lista completa condivisa dalla compagnia francese:

Assassin's Creed Mirage

The Crew Motorfest

Avatar: Frontiers of Pandora

The Division Resurgence

Rainbow Six Mobile

XDefiant

Skull and Bones

"Un altro gioco grosso"

Tra i giochi nella lista, quelli più vicini probabilmente sono i primi due. Assassin's Creed Mirage è il nuovo capitolo della serie con protagonista Basim Ibn Ishaq e stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe uscire a ottobre; The Crew Motorfest è la terza iterazione del racing game di Ubisoft ambientato nell'Hawaii in arrivo su console e PC nel corso del 2023, stando a quanto annunciato dalla compagnia.

Anche Avatar: Frontiers of Pandora potrebbe non essere molto lontano dal debutto nei negozi, considerando i numerosi leak delle scorse settimane, così come XDefiant, di cui recentemente si è svolta una open beta. Più incerto il futuro di Skull and Bones: il gioco è stato rimandato a inizio anno e ancora non c'è una data precisa, con le fonti del noto insider Tom Henderson che parlano addirittura di un rinvio al 2024.

Difficile dire invece cosa potrebbe essere il gioco misterioso citato in precedenza, ma sicuramente ne sapremo di più tra poche settimane, per la precisione il 12 giugno 2023, quando si svolgerà l'Ubisoft Forward dove a questo punto è probabile che saranno presenti tutti i giochi nella lista.