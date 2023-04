Avatar Frontiers of Pandora: Pass Stagionale, valuta acquistabile con soldi reali e coop, leak

ScriptLeaksR6, leaker legato a Ubisoft recentemente molto attivo, ha svelato nuovi dettagli su Avatar Frontiers of Pandora, il gioco a mondo aperto di Massive Entertainment (The Division). Tramite una serie di tweet, per ora ancora non rimossi da Ubisoft, scopriamo che il gioco dovrebbe avere un pass stagionale, dei pacchetti di valuta in-game acquistabili con denaro reale e non solo.

Al momento non è chiaro quali sarebbero esattamente i contenuti dei pass (il leaker parla anche di un "pass di benvenuto"). È possibile che il Pass stagionale includa tutta una serie di espansioni, mentre la valuta in-game permetta di acquistare contenuti estetici che non impattano in alcun modo il gameplay.

Viene anche detto che Avatar: Frontiers of Pandora avrà delle funzioni di gioco cooperativo online, anche se pure in questo caso non ci sono informazioni aggiuntive, quindi non è chiaro quanto importanti saranno queste modalità.

In linea di massima, quello che emerge dai leak è che Avatar: Frontiers of Pandora sarà un classico gioco "as a service", ovvero un titolo continuamente aggiornato ed espanso con nuovi contenuti, che spingerà il giocatore a giocare a lungo termine.

Il leaker aveva svelato anche delle immagini del gioco, poi fatte rimuovere da Ubisoft. Recentemente ha però anche condiviso altre informazioni sul gioco, legate alla trama e ad alcune meccaniche di gioco: trovate tutto qui.