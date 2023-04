Offerte eBay: PS5 standard con God of War Ragnarok, ora costa come il modello senza gioco

Tramite eBay Italia è possibile acquistare PS5 con il gioco God of War Ragnarok. Il prezzo è 519.90€, lo stesso prezzo del modello senza gioco. Potete trovare la console tramite il box qui sotto. La console è venduta da cellularpoint (100% di feedback positivo). La spedizione è gratuita. Il pagamento è possibile con PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Questo bundle include una PS5 standard, ovvero con lettore ottico. In altre parole è possibile utilizzarla per giocare con i videogame PS4 e PS5 in formato disco, così come riprodurre blu ray. God of War Ragnarok è il gioco di Santa Monica Studio più recente e permette di proseguire le avventure di Kratos e Atreus e il loro scontro con gli dei norreni.