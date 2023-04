Perché i videogiochi in prima persona hanno movimenti così marcati?

Cosa è rimasto, quindi, dell'espressività del movimento nei videogiochi? Molto, in realtà. Non tutti i giochi tendono a riprodurre sistematicamente la realtà in modo impeccabile, quindi è facile imbattersi in titoli particolarmente caricaturizzati, dove le proporzioni inusuali dei corpi coincidono con la caratterizzazione estremizzata della loro presenza mimica all'interno del mondo che abitano. Tuttavia, tolti questi casi, ne resta uno particolarmente interessante; un incontro tra realismo ed enfatizzazione scenica: i videogiochi in prima persona. Vediamo, quindi, come l'espressività dei movimenti ha trovato nuova dimora nei videogiochi in prima persona .

Poi, è stato il tempo della parola. Voce e scrittura hanno cambiato il paradigma comunicativo, andando a relegare il corpo a mero accessorio espressivo. Ma mentre la civilizzazione ci conduceva lontani da un linguaggio semplice, alla ricerca spasmodica di una complessità linguistica sempre più specifica, il mondo dell'arte dava al corpo nuova voce, più efficace di mille parole, dato che tutto era proprio lì, dinanzi agli occhi di chi voleva guardare. Scultura e pittura si sono evolute a tal punto da diventare simulacri di fedi più o meno pagane, basate sull'idolo, la sacralizzazione dell'immagine in un guscio corporeo, che sia esso fatto di legno o pietra, olio su tela o pigmenti su intonaco. Al contempo, il teatro ha concesso nuovo protagonismo alla mimica, enfatizzandola per poter comunicare all'intera platea, dalla prima all'ultima fila, le ferventi emozioni dei personaggi in scena. Una sua estremizzazione è il balletto classico, dove le parole scompaiono totalmente per lasciare spazio unicamente a fisici statuari e, al contempo, leggiadri, le cui intenzioni si costruiscono grazie a una grammatica ferrea e universale. E mentre queste tecniche si evolvevano col passare dei secoli, ecco che si affaccia al mondo una nuova sfida espressiva: il cinematografo.

Il corpo riprodotto

Videogiochi in prima persona: espressione e corpo nel cinema in un esempio tratto da "Un nemico sconosciuto" con le sorelle Dorothy e Lillian Gish

La fotografia aveva costretto il mondo pittorico a reinventarsi, conducendolo verso una spirale concettuale senza fine, simbolo di una nuova era per l'umanità, ma ora il cinema prometteva di far saltare i ponti del reale con la sua dinamite dei decimi di secondo (se ci è concesso citare una famosissima suggestione dell'esegeta tedesco Walter Benjamin). Siamo in tempi da pre-storia, nel senso che l'orologio dell'umanità sembra essersi resettato e aver appena iniziato la sua corsa sulla linea cronologica dell'esistenza. Tra un ritorno primordiale alle origini delle arti figurative da parte di nuovi artisti emergenti, ai primi passi sperimentali in ambito cinematografico, fino alle tensioni geopolitiche che paiono risolvibili solo con una "tabula rasa" bellica, come se millenni di storia militare non avessero insegnato nulla alle grandi potenze in lotta per la supremazia globale, il mondo agli inizi del Novecento sembra una tela bianca sulla quale si iniziano a intravedere gli schizzi preliminari di una nuova umanità. Ed è proprio il cinema a rappresentare figurativamente i primi passi di questo "uomo nuovo".

La nuova tecnica, che permetteva di riprodurre la realtà in modo mai come prima d'allora sperimentato, si è rifatta fin da subito a ciò che era già ampiamente conosciuto: il teatro. I primi film avevano una struttura fortemente legata all'ambito teatrale, con attori di tradizione scenica che si cimentavano ben volentieri nella nuova sfida lanciata dall'immagine in movimento. Dato che l'esperienza proveniva da un passato fatto di pesante cosmesi ed esasperazione del linguaggio corporeo, il cinema si è inizialmente adattato a questa tipologia di messa in scena, non prendendo in considerazione le possibilità espressive del nuovo mezzo. Negli anni '10, c'è stato un cambio di tendenza: ora era il mezzo a divenire il principale garante dell'intensità emotiva sulla scena, permettendo agli attori di esprimersi attraverso le più impercettibili espressioni del viso o della mano. Tuttavia, il corpo rimaneva ancora centrale. Nonostante le didascalie, l'espressività fisica vinceva sulla parola, relegandola a mero complemento, accessorio per un pubblico ancora non abituato alla grammatica filmica. È con l'arrivo del sonoro, alla fine degli anni '20, che la situazione si ribalta completamente. Il corpo perde il suo protagonismo espressivo in favore dell'intensità della voce, tanto che molti divi del periodo muto furono costretti ad abbandonare la scena perché surclassati da nuove leve che meglio si adattavano al processo evolutivo dello spettacolo cinematografico. Bela Balàzs, un altro grande cronista socio-culturale dello scorso secolo, vide quest'evoluzione con i suoi occhi. In uno dei suoi scritti più apprezzati, "L'uomo visibile", mette sotto la lente d'ingrandimento proprio il ruolo del corpo nel neonato cinema, posto a confronto con la parola che, secondo lui, a partire dall'invenzione della stampa, è diventata il luogo dove risiede l'anima umana.

Dopo l'invenzione della stampa, la parola è diventata il ponte essenziale di collegamento fra uomo e uomo. L'anima si è raccolta e cristallizzata nella parola; ma il corpo ne è ormai privo: senz'anima è vuoto. Il nostro volto è ormai ridotto a un piccolo faro tremulo e incerto posto alla sommità del corpo: così si esprime l'anima. Lo aiutano talvolta le mani, ma è come se fossero monche. Eppure nel torso di una statua acefala si può vedere ancor oggi, chiaramente, se il viso perduto piangeva o rideva.

Ora, dice lui, con il cinema (quello che conosceva al momento della stesura del saggio, ovvero quello muto) si assiste a un ulteriore capovolgimento: la necessità di narrare una storia attraverso immagini prive di suoni (se si escludono gli accompagnamenti musicali che venivano eseguiti dal vivo durante la proiezione) spinge gli attori a ritrovare la valenza comunicativa del movimento e il pubblico a reimparare un linguaggio insito nella natura umana.

Milioni di uomini si siedono ogni sera nelle poltrone dei cinematografi e attraverso gli occhi rivivono vicende, caratteri, sentimenti e stati d'animo, senza aver bisogno delle parole. Tutta l'umanità si trova oggi a reimparare la lingua dimenticata della mimica e dei gesti.

L'intuizione di Balàzs, seppur condivisibile, non prende in considerazione i successivi progressi del mezzo filmico (la colpa non è, ovviamente, sua, dato che il testo riportato risale al 1922, anni prima dell'introduzione del sonoro nel cinema).

Come accennavamo poc'anzi, il cinema muta con l'arrivo della voce nella sala cinematografica, mettendo in secondo piano il ruolo del corpo in favore della complessità dei concetti da portare in scena. Ma il corpo è sempre lì, ripreso, anche se non più protagonista; una suggestione visiva che attacca il subconscio dello spettatore. Nel secondo Novecento l'arte cinematografica si incrina, spezzandosi nei suoi punti cardine a causa della pervasività televisiva. Alla disperata ricerca di una nuova espressività, i giovani cineasti trovano nei silenzi e nelle pause l'essenza della loro estetica, riportando il corpo ai fasti del muto, ma senza esaltarne la drammaticità, unico retaggio mimico tramandato al periodo classico.