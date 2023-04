Animal Crossing New Horizons ci ricorda la data dell'evento pasquale, potete ora raccogliere le uova

Animal Crossing New Horizons si prepara a un nuovo evento pasquale. L'account ufficiale Twitter del gioco ci ricorda che il giorno dell'evento è il 9 aprile 2023 e che a partire da oggi, 2 aprile 2023, è possibile iniziare a raccogliere le uova che sono presenti all'interno dell'isola.

L'annuncio è arrivato, come detto, tramite Twitter. Potete vedere qui sotto il tweet dell'account Fuffi IT, legato ad Animal Crossing. Ad accompagnare vi è un'immagine che mostra Ovidio - il coniglio pasquale di Animal Crossing New Horizons -, un personaggio del giocatore e un uovo.

Inoltre, la Bottega di Nook offre una serie di oggetti a tema pasquale che cambiano ogni giorno. Assicuratevi quindi di controllare regolarmente se vi è qualcosa che è di vostro interesse.

Ricordiamo che l'evento pasquale di Animal Crossing New Horizons permette di trovare una serie di uova tramite varie modalità: si può ad esempio pescarle dall'acqua, trovarli sugli alberi al posto della frutta o abbattendoli, all'interno delle rocce o nei regali che svolazzano in giro per la mappa di gioco. Ci sono diversi tipi di uovo che cambiano a seconda del modo in cui le avete recuperate.

Le uova possono essere usate per creare vari oggetti. Nel caso nel quale vi manchino uova di un certo tipo, sappiate che Ovidio vi permetterà di scambiare delle uova di un tipo con un uovo di un altro tipo, così da utilizzare gli eccessi.

I progetti per creare oggetti con le uova vi saranno dati da altri abitanti dell'isola. Anche Ovidio vi darà un progetto dedicato all'evento pasquale di Animal Crossing New Horizons.