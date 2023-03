Avatar: Frontiers of Pandora, leak rivela combattimenti aerei, crafting e abilità

Un leaker ha rivelato nuovi dettagli su Avatar: Frontiers of Pandora, riportando quella che sembrerebbe la sinossi del gioco Ubisoft, in cui si parla di feature come combattimenti aerei, crafting e abilità per i personaggi.

A pochi giorni dal leak con due nuove immagini di Avatar: Frontiers of Pandora, sembra decisamente che qualcosa si stia muovendo per l'atteso tie-in della saga cinematografica firmata James Cameron. Magari arriverà a breve un annuncio con la data di uscita?

"Rapito dalla RDA, tu, un bambino Na'vi, vieni addestrato per servire il loro scopo", recita la descrizione che abbiamo tradotto in italiano. "Devi ricollegarti alla tua antica eredità e unirti agli altri clan per proteggere Pandora."

"Sfrutta la tua incredibile forza e agilità mentre modifichi il tuo personaggio, fabbrichi nuovo equipaggiamento, potenzi le abilità e le armi perché si adattino al tuo stile di gioco. Affronta le insidie di Pandora mentre utilizzi le armi tradizionali Na'vi, incluso l'arco e la lancia, oppure sfrutta le tue origini umane per utilizzare strumenti più devastanti come fucile d'assalto e fucile a pompa."

"Cattura e stringi un legame con il tuo personale banshee, un enorme predatore simile a un drago che ti fornirà un vantaggio nei combattimenti aerei e potrà essere utilizzato per coprire lunghe distanze. Svela le meraviglie della Frontiera dell'Ovest, un continente inedito di Pandora: viaggia attraverso regioni open world bellissime e imprevedibili, in cui abbassare la guardia può essere un rischio mortale."