Counter-Strike: la leggenda TaZ ha annunciato il ritiro, dopo una carriera durata 20 anni

Wiktor "TaZ" Wojtas, il leggendario giocatore di Counter-Strike di origine polacca, ha annunciato il ritiro immediato dalle scene competitive dopo una carriera durata più di venti anni.

TaZ ha 36 anni e ha dato l'annuncio della sua decisione in un breve post su Twitter, in cui ha scritto: "Mi ritiro. Ci vediamo in giro." Non ha però fatto menzione di piani futuri e se continuerà a essere coinvolto in qualche modo nel mondo degli eSport.

La notizia è arrivato due giorni dopo il fallimento di HONORIS per problemi finanziari. TaZ era il creatore dell'organizzazione insieme a Filip '⁠NEO' Kubski, che aveva come obiettivo quello di allevare i giovani talenti del gaming polacchi.

TaZ e NEO avevano coperto i debiti della compagnia con i loro soldi, così da pagare giocatori e associati senza ritardi. Evidentemente non ce l'hanno più fatta. Non è chiaro se il ritiro di TaZ e il fallimento di HONORIS siano legati in qualche modo.

TaZ era uno dei giocatori di Counter-Strike più anziani e attivi. La sua carriera era iniziata nel 2001. Lui e NEO fecero parte dei Golden Five, il team polacco che dominò il circuito di Counter-Strike 1.6 tra il 2006 e il 2008.

TaZ ha vinto alcuni dei tornei di Counter-Strike 1.6 più importanti al mondo insieme alle sue diverse squadre (Team Pentagram, Meet Your Makers e Frag eXecutors) e a volte da solo. Tra i tornei vinti spiccano: World Cyber Games 2006, 2009 e 2011, ESWC 2008, WEG e-Stars 2010 e 2011, e Intel Extreme Masters I e VI.

Dopo il passaggio a Counter-Strike: Global Offensive, TaZ è rimasto comunque al top, anche se gli ci è voluto un po' di tempo per tornare a vincere. Tra il 2014 e il 2017 ha vinto EMS One Katowice 2014 Major, ELEAGUE Season 1 e DreamHack Masters Las Vegas 2017 insieme alla sua squadra, il Virtus.pro.

Nel 2018, dopo alcuni risultati non proprio esaltanti, TaZ è stato messo in panchina dalla Virtus.Pro ed ha giocato per altre squadre: Team Kinguin, devils.one e Aristocracy, prima di fondare HONORIS, la cui squadra è arrivata 43° nella classifica mondiale.