Dragon Quest: il producer capo della serie Ryutaro Ichimura lascia Square Enix

All'età di 47 anni, Ryutaro Ichimura ha deciso di lasciare Square Enix. Fino a oggi, 31 marzo 2023 è stato il producer capo della serie Dragon Quest. L'annuncio del suo addio è stato dato tramite Twitter.

L'uomo ha spiegato che: "Ho iniziato a contare quanti altri giochi sarei in grado di fare nella vita. Soprattutto ora che ci vogliono tre o quattro anni per farne uno. Dobbiamo valutare attentamente ogni gioco che facciamo.

Quando mi sarò riposato e avrò riflettuto, vorrei lasciare questo benedetto ambiente ed capire cosa potrei fare se osassi spingermi in un ambiente più rischioso."

Recentemente Ichimura ha svolto il ruolo di producer per Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, il cui lancio globale è stato annunciato proprio oggi. Uscirà su PS5, PS4, Nintendo Switch e PC in autunno. Va detto che già aveva lasciato il suo posto a qualcun altro, decisione che aveva già fatto pensare a un suo allontanamento da Dragon Quest. Ora è arrivata la conferma ufficiale.

A questo punto siamo curiosi di sapere cosa finirà a fare una persona di esperienza come lui e in quale ambiente finirà a lavorare. Di nostro non possiamo che fargli i nostri migliori auguri e ringraziarlo per ciò che ha fatto per Dragon Quest.