Nobunaga's Ambition: Awakening annunciato con un trailer su PC, PS4 e Switch

Nobunaga's Ambition: Awakening è stato annunciato da Koei Tecmo con un trailer: il gioco ha già una data di uscita, fissata al prossimo 20 luglio, e sarà disponibile in formato digitale su PC, PS4 e Nintendo Switch.

Si tratta dell'ultimo capitolo di un franchise che in occidente è di nicchia, ma che in patria ha sempre riscosso un grande successo, come dimostra una delle ultime volte in cui ne abbiamo parlato, alcuni anni fa, riportando la notizia che la serie di Nobunaga's Ambition ha venduto più di 10 milioni di copie.

Al comando del leggendario condottiero Oda Nobunaga, il nostro compito nel gioco sarà quello di vincere la guerra per l'unificazione del Giappone. Per riuscire nell'impresa dovremo muoverci fra meccaniche simulative che ruotano attorno al controllo dei territori, alla diplomazia e alle alleanze.

Awakening potrà contare su oltre 2.200 ufficiali: si tratta del numero più alto di sempre per la saga targata Koei Tecmo, che celebra il quarantesimo anniversario (ebbene sì) rendendo omaggio anche agli episodi classici.