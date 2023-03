GTA 6: ci saranno centinaia di attività da svolgere, secondo una fuga di notizie

La massiccia fuga di notizie relativa a GTA 6 risale ormai a settembre 2022, ma continua a fruttare informazioni sul gioco, come questa relativa alle centinaia di attività secondarie che saranno incluse nel gioco.

Sono passati più di quattrocento giorni da quanto Rockstar Games ha annunciato lo sviluppo attivo del gioco. In tutto questo tempo non c'è stata una singola nuova informazione ufficiale in merito. In realtà non è stato svelato nemmeno il titolo definitivo, che viene ormai dato come assodato per praticità.

GTA 6 rimane quindi un mistero per la gran parte e molte delle voci su presunti trailer in arrivo si sono confermate sempre come false. Prima o poi ne arriverà uno, sicuramente, ma con tempistiche che ancora non conosciamo. Anche l'anno di uscita sembra essere più un tirare a indovinare che frutto di informazioni confermate, visto che si parla indistintamente di 2024 o 2025.

Detto questo, i dati trafugati a Rockstar e messi online a settembre 2022 si sono rivelati una vera e propria miniera di informazioni, con sempre di nuove che continuano a spuntare. Le ultime, in ordine di tempo, sono i nomi degli eventi di gioco, riportati dall'utente @_Dyllie_ su Twitter:

Abandoned Hovercraft

Bait & Tackle Shop

Backyard Wrestling Ring

Basketball Court (Return of basketball)

Big Cat Mansion

Bonnie & Clyde Mystery (Multiple locations)

Cars strip Mall

Dairy Farm

Drug House Drug Deal

Drug Lab (Trailer small, trailer park, apartment, lockup)

DUI Test

Easy Score

Fishing (Multiple locations)

Island Camp

Kidnapping Victim

Lean Sizzurp Lap

Music Video

Museum

Salon Patron

Satanist house

Scarface Crime Scene

Self-Injury (Multiple locations)

Sniper Nest

Sniper Victim Apartment

Swamp Safari Crazy Golf

UFO Animal House

Voice in a storm drain (Possible Pennywise reference)

Warehouse Sex Robots

Warehouse Torture

Workout Challenge

Yard Sale (Multiple locations)

Considerando che a ogni voce corrisponderanno sicuramente diverse attività, si tratta di una quantità davvero interessante di cose da fare.

Naturalmente prendete il tutto con le dovute cautele, perché in questo momento di ufficiale non c'è niente. Inoltre i nomi delle attività potrebbero essere stati nel frattempo cambiati, con quelli riportati che potrebbero essere dei semplici segnaposto.