Marvel's Avengers, l'aggiornamento 2.8 conclude il supporto e rende quasi tutti gli oggetti gratis

Marvel's Avengers riceve oggi l'aggiornamento 2.8, che conclude il supporto del gioco e rende quasi tutti gli oggetti gratis nel marketplace, oltre ad aumentare in maniera esponenziale la forza dei personaggi per un'ultima, spettacolare incursione.

Come sappiamo, Marvel's Avengers chiuderà ufficialmente a settembre, ma il gioco resterà accessibile sia nelle modalità single player che nelle modalità multiplayer, sebbene non sia chiaro per quanto tempo esattamente.

Basato su di una licenza importante, Marvel's Avengers purtroppo ha abbracciato una struttura live service che si è rivelata fin da subito molto limitante per l'esperienza, che sul piano della campagna single player aveva senz'altro qualcosa da dire e vantava sequenze di grande impatto.

Il fallimento del progetto si pone dunque come un grande rimpianto per Square Enix, che in generale non è riuscita a impiegare al meglio i propri studi occidentali e a un certo punto li ha ceduti a Embracer Group, con le relative proprietà intellettuali.