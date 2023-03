Shadow Gambit: The Cursed Crew, la durata del gioco rivelata da Mimimi Games

La durata della campagna di Shadow Gambit: The Cursed Crew sarà pari ad almeno 25-30 ore: lo ha rivelato il lead designer di Mimimi Games, Moritz Wagner, sottolineando che tale valore potrà aumentare laddove i giocatori vogliano esplorare a fondo il mondo di gioco.

Protagonista alcuni giorni fa di un nuovo trailer, Shadow Gambit: The Cursed Crew offrirà dunque un'esperienza molto corposa, e considerando il curriculum del team di sviluppo di certo non ci si annoierà.

"È difficile fare una stima, perché in un gioco come il nostro molto dipende da quanta esperienza abbiano gli utenti con il genere", ha spiegato Wagner. "Conta anche quanto si rimanga coinvolti nella storia, i contenuti opzionali e così via."

"Per un giocatore esperto che procede a velocità normale direi almeno 25-30 ore. Tuttavia ci sono tantissime cose da fare anche dopo essere arrivati alla fine della campagna (...), il che significa che Shadow Gambit: The Cursed Crew potrà tenervi compagnia per più tempo, se lo vorrete."

Per saperne di più sul nuovo titolo di Mimimi Games, date un'occhiata alla nostra anteprima di Shadow Gambit: The Cursed Crew.