Deep Sky Derelicts è il gioco gratis che chiude i saldi primaverili di GOG

In occasione della chiusura dei suoi saldi primaverili, c'è un nuovo gioco gratis su GOG. Si chiama Deep Sky Derelicts ed è un deck builder ambientato in un futuro distopico dove gli umani sono finiti sparpagliati per l'universo e la loro società è stata divisa in due classi. La prima, quella dei ricchi, può vivere su dei pianeti abitabili. La seconda è formata invece da poveracci che campano su astronavi e stazioni spaziali aliene alla deriva. L'obiettivo del giocatore è quello di entrare a far parte del primo gruppo e trovare il suo confortevole posto nell'universo.

Per riscattarlo non vi resta che andare sulla home page di GOG, scorrere e premere sul tasto verde del banner con l'offerta. Non partite dalla pagina del gioco perché verreste rimandati alla home page. Naturalmente per avere Deep Sky Derelicts dovete disporre di un account di GOG senza limitazioni, ossia senza ban, blocchi o quant'altro.

Visto che siete lì potete dare anche uno sguardo ai saldi primaverili, dove troverete sicuramente qualcosa che faccia al caso vostro tra i molti titoli in sconto presenti. Avete tempo fino al 3 aprile 2023 per trovare offerte di vostro gusto.