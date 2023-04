Xbox Game Pass: i giochi in rimozione ad aprile 2023 sono stati svelati dall'app

Come vi abbiamo svelato recentemente, tra i giochi in rimozione da Xbox Game Pass vi è Quantum Break, ma non si tratta dell'unico videogame che sarà presto rimosso dal servizio. Come è possibile vedere accedendo a Game Pass, ad esempio tramite l'app PC, i giochi in rimozione ad aprile 2023 includono anche:

Life is Strange: True Colors

Rainbow Six: Extraction

The Riftbreaker

Moonglow Bay

The Dungeons of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

The Long Dark

Panzer Corps 2

Come sempre, avete quindi ancora un po' di giorni per poter giocare questi videogame tramite Game Pass e, in caso vogliate assicurarvi di averli per sempre, potete acquistarli prima che vengano rimossi sfruttando lo sconto del 20% garantito dal vostro abbonamento Xbox Game Pass.

I giochi in uscita da Game Pass secondo l'app PC

Diteci, quali di questi giochi avete già avuto modo di provare grazie a Xbox Game Pass? Volete sfruttare questi ultimi giorni per poter provare uno dei titoli inclusi da questa lista, oppure site già troppo impegnati con le più recenti aggiunte?

Ricordiamo anche che la prova a 1€ è stata interrotta, ma altre promozioni sono in arrivo.