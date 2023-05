Assassin's Creed Mirage sarebbe stato rinviato internamente, secondo Tom Henderson

Stando all'ultima soffiata di Tom Henderson a quanto pare Assassin's Creed Mirage si farà attendere più a lungo di quanto pronosticato. Stando al giornalista e insider videoludico, la data di uscita del prossimo capitolo della serie Ubisoft sarebbe stato rinviato internamente da agosto a ottobre 2023.

L'informazione è stata condivisa da Henderson su Twitter, dove ha aggiunto che anche Assassin's Creed Nexus, il nome in codice del gioco realizzato ad hoc per i visori VR, è stato rimandato di un paio di mesi, quindi a novembre.

Giusto pochi giorni fa una fuga di informazioni sembrava aver confermato il mese di agosto come periodo di lancio di Assassin's Creed Mirage, ma a questo punto potrebbe trattarsi di un'informazione inesatta o trapelata prima del presunto rinvio da parte di Ubisoft.

Per quanto Tom Henderson in passato sia rivelato una fonte piuttosto affidabile, vi consigliamo di non prendere comunque alla lettera queste informazioni in quanto potrebbero rivelarsi errate. In ogni caso non dovremo attendere molto per scoprire la verità. Infatti il 12 giugno è in programma l'Ubisoft Forward, dove la compagnia presenterà i giochi a cui stanno lavorando i suoi studi. In tale occasione molto probabilmente Assassin's Creed Mirage si ritaglierà un ruolo da protagonista, così come XDefiant e Avatar Frontiers of Pandora, quest'ultimo vittima di diversi leak nelle ultime settimane.