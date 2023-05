The Last of Us Parte 1: patch 1.0.5 disponibile su PC, migliora le performance

Continua il supporto post-lancio di Naughty Dog e Iron Galaxy per la versione PC di The Last of Us Parte 1. Pochi minuti fa lo studio ha pubblicato la patch 1.0.5, che corregge un buon numero di problemi e migliora le performance del gioco.

Stando alle note ufficiali pubblicate da Naughty Dog, che potrete leggere al completo sul sito ufficiale dello studio, l'aggiornamento migliora le performance della versione PC, riduce i tempi per la creazione degli shader e migliora la qualità delle texture con i preset basso e medio.

Inoltre è stato ridotto l'impatto sulla VRAM dell'impostazione relativa alla qualità delle texture, il che dovrebbe permettere ai giocatori di aumentare questo parametro o in alternativa di beneficiare di prestazioni migliori. Sono state anche migliorati i tempi di caricamento e corretti problemi con il caricamento degli shader con hardware AMD.

La patch 1.0.5 di The Last of Us Parte 1 inoltre risolve una serie di problemi più e meno noti sempre relativi alle impostazioni grafiche, ma anche crash dell'applicazione e magagne specifiche ad alcune sezioni del gioco.

Naughty Dog consiglia inoltre di aggiornare la propria scheda video con gli ultimi driver disponibili e avvisa che una volta installata la patch 1.0.5 gli shader verranno ricaricati da zero nuovamente.