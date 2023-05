Call of Duty 2023: ecco quando verrà annunciato ufficialmente, secondo Tom Henderson

Tramite un report su Insider Gaming, il noto insider Tom Henderson potrebbe aver svelato quando Activision Blizzard presenterà il prossimo gioco della serie Call of Duty in arrivo nel 2023, il che, stando alle sue fonti, dovrebbe avvenire il 1 agosto o in ogni caso all'inizio del mese.

Henderson ha aggiunto che al momento i dettagli sulla presentazione scarseggiano, ma che questa potrebbe avvenire tramite un evento in-game su Call of Duty: Warzone 2.0, in linea con quanto visto con Call of Duty: Black Ops Cold War.

Inoltre, in precedenza l'insider aveva svelato anche le altre date principali di Call of Duty 2023 da segnare sul calendario. In particolare ha parlato di una beta di due settimane dal 6 al 16 ottobre 2023, con la prima settimana in esclusiva per PS5. Dovrebbe seguire l'accesso anticipato alla campagna il 2 novembre 2023 e infine il lancio ufficiale il 10 novembre 2023. Tutte date in ogni caso non confermate ufficialmente.

Per il momento non c'è nessuna informazione concreta sul prossimo Call of Duty. Stando a Jason Schreier di Bloomberg, il gioco rappresenta un seguito diretto di Call of Duty: Modern Warfare 2, che includerà oltre a un gran numero di contenuti inediti anche le mappe e le modalità del precedente gioco. In ogni caso per il momento parliamo solo di voci di corridoio da prendere con le pinze, in attesa di informazioni concrete da parte di Activision Blizzard.