Diablo 4 è gratis con le schede video RTX Serie 40 di NVIDIA, i dettagli della promozione

In vista del lancio di Diablo 4, NVIDIA ha lanciato una promozione che permette di ottenere il gioco gratis acquistando le schede video RTX serie 40 per un periodo di tempo limitato.

Nello specifico l'iniziativa è valida da ora fino al 13 giugno 2023 ed è valida per l'acquisto delle schede video RTX 4090, 4080, 4070 Ti o 4070 o di desktop pre-assemblati che montano una di queste GPU. L'offerta inoltre sarà valida solo presso i rivenditori autorizzati, tra quelli suggeriti da NVIDIA per l'Italia troviamo AK Informatica, Drako.it e Next. Per tutti i termini e le restrizioni vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata, a questo indirizzo.

Tramite la promozione riceverete una copia gratuita di Diablo 4 per PC nella versione Standard Edition e i seguenti contenuti aggiuntivi:

Armatura cavalcatura Mantello della Fede e Cavalcatura Portaluce in Diablo 4

Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc in Diablo 3

Cavalcatura Amalgama dell'Ira in World of Warcraft

Set cosmetico Oscurità Alata Bruna in Diablo Immortal

Insomma se avete in programma l'acquisto di una nuova scheda video NVIDIA, questa iniziativa potrebbe fare al caso vostro. Che ne pensate, ne approfitterete?

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Diablo 4 sarà disponibile a partire dal 6 giugno 2023. Avrete la possibilità di provarlo gratuitamente prima del lancio grazie alla beta pubblica "Server Slam" che avrà inizio il 12 maggio.