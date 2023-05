FIFA 23 arriva su Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play, ecco la data di uscita

FIFA 23 tra pochi giorni entrerà a far parte del catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e di EA Play. Segnatevi la data sul calendario: sarà disponibile per gli abbonati a partire da martedì 16 maggio 2023, ovvero tra una settimana esatta.

L'arrivo del gioco sui due servizi era già preventivato da tempo, dato che tutti i titoli pubblicati da Electronic Arts dopo un determinato periodo di tempo vengono inclusi nell'abbonamento EA Play, servizio che come saprete è incluso a suo volta all'interno di Xbox Game Pass Ultimate per PC e console verdicrociate. Mancava tuttavia una data precisa che ora è finalmente arrivata.

Per il resto FIFA 23 non ha bisogno di grandi presentazioni e per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione. Parliamo della più recente iterazione della serie calcistica di EA Sports e l'ultimo che utilizzerà il nome "FIFA".

A partire da quest'anno infatti la serie verrà rinominata "EA Sports FC", con i dettagli sul prossimo gioco che verrà svelati a luglio. Nel frattempo potete leggere la nostra intervista con David Jackson, VP of brand di EA Sports, che ha parlato dell'evoluzione della serie.

Che ne pensate, approfitterete di Xbox Game Pass ed EA Play per giocare a FIFA 23?