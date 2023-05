Saints Row: disponibile il DLC “The Heist & The Hazardous” e un aggiornamento maggiore

L'editore Deep Silver e lo studio di sviluppo Volition hanno annunciato la disponibilità di Saints Row: The Heist & The Hazardous, il primo DLC maggiore del gioco, pubblicato insieme a un aggiornamento gratuito, chiamato Sunshine Springs e definito "enorme" nel comunicato stampa ufficiale.

Leggiamo i dettagli dell'espansione: "La prima delle tre espansioni DLC di Saints Row di questa estate, "The Heist & The Hazardous" vanta tre nuove missioni della storia per uno o due giocatori, una nuova arma, un elicottero, ricompense, oggetti cosmetici e altro ancora. "The Heist & The Hazardous" è ora disponibile per l'acquisto ed è incluso nel Saints Row Expansion Pass."

Pubblicato anche il trailer di lancio di Saints Row: The Heist & The Hazardous, che potete vedere qui di seguito:

Leggiamo altri dettagli generali su Saints Row: The Heist & The Hazardous: "Ambientato nel nuovissimo quartiere di Sunshine Springs, ispirato a Palm Springs, il famigerato luogo di fuga per ricchi e famosi, tutti i giocatori sono invitati a esplorare questa nuova area della mappa come parte di un enorme aggiornamento gratuito ricco di nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug."

Leggiamo anche quali contenuti aggiunge a Saints Row l'aggiornamento Sunshine Springs:

Il nuovo quartiere giocabile di Sunshine Springs

Miglioramento del combattimento, flusso di gioco e bilanciamento

Modalità selfie

12 nuove emote e ruota di selezione delle emote

Nuovo camera angle per i veicoli

Tante correzioni e modifiche aggiuntive

Il comunicato stampa ufficiale ci ricorda che: "il secondo contenuto dell'Expansion Pass, "Doc Ketchum's Murder Circus", arriverà a luglio mentre il terzo, ultimo e più grande pacchetto sarà disponibile ad agosto." Prima di lasciarvi vi ricordiamo che tutti i DLC saranno acquistabili individualmente o come parte dell'Expansion Pass.

Saints Row è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.