F1 23: annunciata la seconda closed beta, ecco come partecipare

Tramite un post su Twitter, Electronic Arts e Codemasters hanno annunciato l'arrivo della seconda e ultima closed beta pubblica di F1 23 prima del lancio del gioco, fissato per il prossimo 16 giugno 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Non sono stati offerti dettagli precisi sulle date e i contenuti che i giocatori potranno provare durante i test. Per partecipare dovrete prima iscriversi al programma EA Playtesting, a questo indirizzo.

Una volta completata l'iscrizione potrete scegliere di candidarvi per le beta a numero chiuso per i giochi pubblicati da EA, tra cui per l'appunto F1 23. Non sappiamo se in futuro è in programma anche una open beta, ovvero accessibile a tutti, quindi nel dubbio vi consigliamo di provare a prendervi parte se siete interessati, ma occhio alla scadenza: le iscrizioni saranno disponibili solo fino a giovedì 11 maggio 2023.

La scorsa settimana è stato presentato il primo trailer ufficiale di F1 23 che ha annunciato il ritorno della modalità narrativa Breaking Point, dove questa volta vivremo le emozioni della Formula 1 e 2 dal punto di vista di personaggi differenti, con le nostre decisioni che influenzeranno la trama.

F1 World invece sarà la novità di spicco, una sorta di hub a cui si possono accedere alle varie modalità di F1 23, come prove a tempo, Grand Prix e multiplayer, che includerà anche sfide giornaliere e settimanali grazie alla quali i giocatori otterranno varie ricompense stagionali, tra cui livree, caschi e via dicendo.