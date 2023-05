F1 23: data di uscita ufficiale e primo trailer, torna la modalità Breaking Point

F1 23 è stato infine presentato ufficialmente da Electronic Arts e Codemasters con un trailer, che potrete visualizzare nel filmato qui sotto. Il lancio del gioco è fissato per il 16 giugno 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Il primo filmato conferma il ritorno della modalità narrativa Breaking Point, che racconterà dell'ascesa del pilota novellino Aiden Jackson e di Devon Butler, che si ritrovano nello stesso team di F1, il Konnersport Racing Team. Seguiremo anche le vicende di Callie Mayer, astro nascente della F2 e sorella di Devon, che mira di gareggiare nella Formula 1. Il loro destino verrà deciso dalle azioni e le decisioni fatte dai giocatori, che influenzerà la trama di Breaking Point che come possiamo vedere sarà caratterizzata da sequenze cinematografiche dietro le quinte davvero intese.

Altra novità di questa nuova iterazione è F1 World, una macro-modalità che include varie attività come le prove a tempo, il Grand Prix e il multiplayer e dove i giocatori potranno affrontare sfide giornaliere e settimanali per mettere le mani su contenuti stagionali, come livree, tute da gara, caschi e così via.

Dal sito ufficiale di F1 23 apprendiamo inoltre che verranno aggiunti due nuovi circuiti, lo Street Circuit di Las Vegas e il Losail International Circuit di Doha, nel Qatar. Non mancano poi varie modifiche al sistema di guida. In particolare si parla di fisica delle vetture migliore ed esperienza di guida più realistica. Inoltre, è stato migliorato il sistema di controllo Precision Drive per controller.

Oltre alla versione standard, al lancio sarà disponibile F1 23 - Champions Edition, un'edizione acquistabile esclusivamente om digitale al prezzo di 89,99 euro su PC e di 99,99 euro su console. Garantisce l'accesso anticipato al 13 giugno 2023 e i seguenti bonus (disponibili prenotando questa versione entro il 31 maggio):