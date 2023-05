Starship Troopers: Extermination, annunciata la data dell'accesso anticipato su Steam

Gli sviluppatori di Offworld Industries hanno annunciato la data di inizio dell'accesso anticipato di Starship Troopers: Extermination. Sarà disponibile su PC, via Steam, a partire dal 17 maggio al prezzo di 24,99 dollari.

Stando ai dettagli condivisi dal team di sviluppo, l'early access darà modo agli sviluppatori di ottenere feedback preziosi dai giocatori mentre preparano il gioco alla versione 1.0. Viene anche specificato che il prezzo dell'early access verrà incrementato nei prossimi mesi, mano a mano che verranno aggiunti nuovi contenuti.

Starship Troopers: Extermination è uno sparatutto in prima persona con multiplayer cooperativo dove fino a 16 giocatori faranno squadra utilizzando operatori di classi differenti in battaglie su larga scala. Il gioco include un sistema di comunicazione ping per richiamare i punti di interesse anche senza microfono. Sarà possibile creare sul momento fortificazioni, muri e torri utilizzando le risorse a disposizione per respingere i nemici insettoidi.

I giocatori potranno scegliere tra tre classi differenti, Assalto, Supporto e Difesa, ognuna con le proprie caratteristiche, specialità ed equipaggiamento esclusivo. Al lancio dell'accesso anticipato sarà possibile affrontare cinque differenti tipi di Aracnidi e in un'enorme mappa divisa in cinque zone.