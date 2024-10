Starship Troopers: Extermination è arrivato alla versione 1.0, ma lo sviluppo prosegue

Insomma, il nucleo del gioco è completo e avete sei classi tra le quali scegliere e una modalità cooperativa avanzata in cui si collabora con altre persone per vincere la guerra da affrontare.

Lo sparatutto cooperativo in prima persona Starship Troopers: Extermination è uscito dall'accesso anticipato e ha raggiunto la versione 1.0 . Quindi ora potete ammazzare insettoni con un gioco che viene considerato finito dagli sviluppatori, pur continuando a essere aggiornato, tanto che c'è già il calendario con le novità in arrivo.

Novità in arrivo

L'aggiornamento 1.0 ha aggiunto un ricchissimo tutorial per giocatore singolo, chiamato Special Operations Group o S.O.G., che introduce meglio al gioco e dà un po' di contesto all'azione. Ne è protagonista Casper Van Dien, alias il generale J. Rico, che vi accompagnerà per 25 missioni. Volendo la possiamo considerare una modalità single player vera e propria, dato che pare verrà anche ampliata in futuro.

Prima della fine del 2024, Offworld vuole ulteriormente arricchire il gioco, ottimizzandolo maggiormente per migliorarne le prestazioni. Vuole anche lavorare sulle missioni secondarie, aggiungendone delle altre, ampliare le funzionalità del clan e altro ancora.

Il primo trimestre del 2025 vedrà invece l'arrivo di nuove abilità e vantaggi per i giocatori, nonché cinque nuovi livelli per le classi. Ci saranno anche aggiunte per le armi, sistemazione dei bug residui... no, aspettate, si parla di tane di insetti. Be', che siano bug da sistemare o insetti da stanare, sempre con le bombe bisogna procedere.

Più avanti nel 2025 arriveranno una nuova mappa, un nuovo tipo di insetti e un secondo capitolo della modalità giocatore singolo.