Epic Games Store: 8 giochi gratis durante i Mega Saldi 2023, stando a un noto leaker

Stando all'ultima soffiata del noto e affidabile leaker billbil-kun, a breve Epic Games Store darà il via ai Mega Saldi 2023 la prossima settimana e per l'occasione offrirà 8 giochi gratis a tutti gli utenti, il doppio rispetto al solito.

Stando alle informazioni condivise dalla gola profonda, i Mega Saldi 2023 dell'Epic Games Store dovrebbero svolgersi tra giovedì 18 maggio e il 15 giugno. Come da tradizione, oltre a un vasto assortimento di giochi in saldo, Epic dovrebbe anche offrire un buono sconto del 25% per l'acquisto di qualsiasi prodotto, a patto che il totale della transazione superi i 14,99 euro. In precedenza tale coupon si rinnovava dopo ogni acquisto, in pratica si poteva utilizzare all'infinito fino al termine dei Mega Saldi, ma non è chiaro se sarà così anche per quest'anno.

Quanto ai giochi gratis, come accennato in apertura quest'anno dovrebbero essere otto invece che quattro, almeno secondo billbil-kun, due a settimana fino al termine dei Mega Saldi. Per evitare fraintendimenti il leaker ha aggiunto che non per forza i regali in questione saranno dei "giochi molto buoni", anche perché al momento ancora non li conosce.

Detto questo, giusto per completezza, ricordiamo quali giochi erano stati regalati durante i Mega Saldi dell'Epic Games Store nel 2022, che non erano affatto male:

Borderlands 3 - 19 maggio 2022

Bioshock The Collection - 26 maggio 2022

Wolfenstein: The New Order - 2 giugno 2022

Maneater - 9 giugno 2022

Vi ricordiamo inoltre che avete tempo fino a giovedì 11 maggio 2023 per riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store di questa settimana, a cui seguirà un bundle gratuito di The Sims 4.