Harry Potter: J. K. Rowling sceglierà gli attori della serie TV di HBO

Sarà J. K. Rowling stessa a occuparsi della scelta degli attori della serie TV di Harry Potter per HBO. Quantomeno pare che si occuperà dei ruoli chiave, dato che ha ottenuto l'ultima parola su chi interpreterà i diversi personaggi.

La serie TV di Harry Potter è stata annunciata a sorpresa nel corso dell'anno e subito ha scatenato i fan che hanno iniziato a esprimere le loro preferenze riguardo ai vari ruoli. Ovviamente non è possibile tornare a utilizzare il cast della serie cinematografica, i cui volti sono diventati iconici, a causa della loro età. Considerate che dall'uscita di Harry Potter e I doni della Morte parte 2 sono passati già dodici anni, quindi mettere dei trentenni nei panni di un gruppo di pre-adolescenti sarebbe decisamente problematico.

Chi sarà a intepretare Harry, Ron, Hermione e tutti gli altri personaggi? Per ora è impossibile dirlo, ma è certo che sarà la Rowling a deciderlo, visto che lo ha fatto mettere nero su bianco nel ricco contratto che ha firmato con la produzione.

Interessante il fatto che in questo modo viene confermato il suo coinvolgimento diretto nel progetto, per lo scorno di quelli che le rinfacciano le posizioni transfobiche espresse nel corso degli ultimi anni.

Evidentemente però, dopo la presa di distanza di facciata di Warner Bros. per Hogwarts Legacy, con la multinazionale che è quasi arrivata a disconoscere il ruolo della scrittrice, ora la Rowling non vuole rinunciare ai riconoscimenti che le spettano come autrice dei romanzi originali quando uscirà la serie televisiva e a quindi voluto subito mettere in chiaro che non farà passi indietro, dettando lei alcune regole.