Dragon Ball Xenoverse 2: data di uscita del DLC Hero of Justice Pack 2 con Gohan Beast

Bandai Namco e gli sviluppatori di Dimps hanno annunciato che il DLC Hero of Justice Pack 2 per Dragon Ball Xenoverse 2 sarà disponibile a partire da giovedì 11 maggio 2023, svelando inoltre che Gohan nella versione Beast del film Dragon Ball Super: Super Hero sarà il terzo e ultimo personaggio di questo contenuto aggiuntivo.

Oltre a questa nuova versione potenziata del Saiyan, il pacchetto includerà anche Orange Piccolo e Piccolo (Awakening), nonché quatto Parallel Quest, due missioni Extra, un nuovo stage, cinque costumi e accessori, sette abilità, cinque Super Soul e 15 schermate di caricamento ispirate alla pellicola dello scorso anno.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra le abilità di Gohan Beast e gli altri contenuti in arrivo con il DLC, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Il DLC Hero of Justice Pack 2 sarà incluso in unico pacchetto venduto al prezzo di 16,99 euro assieme al Hero of Justice Pack 1, già disponibile negli store di Steam, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, che include Gamma 1, Gamma 2 e Gohan (versione Dragon Ball Super: Super Hero).