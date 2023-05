Epic Games Store: giochi gratis dell'11 maggio 2023 annunciati ufficialmente

Puntuali come sempre alle 17:00 di ogni giovedì Sono stati annunciati i giochi gratis per PC dell'Epic Games Store della prossima settimana. In apparenza è soltanto uno, ma in realtà si tratta di un bundle con tre pacchetti per un singolo gioco. Dall'11 maggio 2023 potrete quindi scaricare gratuitamente il The Sims 4 Bundle, che comprende i pacchetti Avventura nella giungla, Feste di lusso e Fashion Street.

Considerate che The Sims 4 è ormai free-to-play da mesi, quindi non avrete difficoltà ad accedere ai contenuti. Detto questo vediamo brevemente i contenuti dei singoli pacchetti:

Avventura nella giungla è un'espansione vera e propria che consente di mandare i Sims all'avventura nella regione di Selvadorada, ricca di vegetazione e di luoghi esotici da visitare. "Vesti i tuoi Sims con abiti caratteristici che spaziano dai completi ricchi di motivi variopinti ai vestiti resistenti e adatti alla giungla! Con il loro equipaggiamento da escursione, i Sims saranno pronti ad affrontare i pericoli quando si inoltreranno nella giungla alla scoperta di laghetti nascosti, siti di reperti e antiche rovine. Fai attenzione agli ostacoli e alle insidie naturali, dalle api mortali ai ragni velenosi, che indurranno i tuoi Sims a stare all'erta!"

Feste di lusso, invece, è un pacchetto di oggetti che consente di organizzare delle feste da VIP, mentre Fashion Street è un kit di abiti e oggetti dedicati alla moda di strada.

