Epic Games Store: i giochi gratis del 4 maggio 2023 sono disponibili, link per il download

I giochi gratis dell'Epic Games Store del 4 maggio 2023 da ora sono disponibili per il download. Questa settimana riceverete in regalo Kao the Kangaroo, Horizon Chase Turbo e Against All Odds.

Potrete riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store del 4 maggio 2023 dalle loro pagine dedicate. Da qui potrete raggiungere quella di Kao the Kangaroo, da qui quella di Horizon Chase Turbo e da qui quella di Against All Odds.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero l'11 maggio 2023, per riscattare i giochi in regalo. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se li aveste acquistati.

Kao the Kangaroo è un action platformer in 3D che si rifà ai classici del genere per proporre meccaniche solide e collaudate, come spiegato anche nella nostra recensione. Dal gioco potete aspettarvi ambienti colorati, pieni zeppi di nemici e qualche rompicapo, nonché combattimenti frenetici.

Anche Horizon Chase Turbo si ispira ai grandi classici, in questo caso parliamo dei racing arcade che hanno segnato la storia dei videogiochi negli anni '80 e '90, come Out Run e Top Gear. Il gioco di AQUIRIS ripropone le meccaniche storiche del genere, senza dunque puntare al realismo, ma in chiave moderna, proponendo ben 111 piste, 33 auto da sbloccare, 48 città e 12 coppe in cui gareggiare da soli o in compagnia di altri tre giocatori grazie al multiplayer locale.

Infine, Against All Odds è un party game in cui 10 giocatori gareggiando su fantasiosi percorsi a ostacoli della competizione Slaughter League, che ricordano un po' lo stile dei Giochi Senza Frontiere, ma con lanciafiamme, motoseghe, fiumi di lava e altri pericoli mortali che metteranno a dura prova i concorrenti.

Che ne pensate, siete soddisfatti dei regali dell'Epic Games Store del 4 maggio 2023? Fatecelo sapere nei commenti.