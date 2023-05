Hogwarts Legacy 2 in sviluppo? Avalanche Software lavora a un gioco tripla A non ancora annunciato

Stando a un annuncio di lavoro pubblicato da Warner Bros. Discovery, Avalanche Software sta lavorando a un nuovo gioco tripla A non ancora annunciato. Non sono presenti altri dettagli in merito, ma non è da escludere che si tratti di un sequel di Hogwarts Legacy, considerando il grande successo riscosso dal titolo in questi mesi.

Nello specifico l'annuncio di lavoro è per la posizione di software engineer. Nella pagina viene specificato che il candidato lavorerà con il team di Avalanche Software a un "gioco AAA per console non ancora annunciato". O meglio "era" specificato, in quanto la frase qui sopra è stata misteriosamente rimossa dall'annuncio, ma non prima che questo dettaglio venisse notato dalla redazione di GameRant.

Non sappiamo per quale motivo è stata fatta questa modifica, possiamo semplicemente suppore che sia per evitare che si inizi a parlare di un sequel di Hogwart Legacy con fin troppo anticipo, laddove il gioco è ancora nel pieno del suo ciclo commerciale e domani tra l'altro approderà su PS4 e Xbox One, con a seguire la versione Nintendo Switch il 25 luglio.

Detto questo, parliamo di un titolo che è riuscito a vendere 12 milioni di copie in sole due settimane e dunque è altamente probabile che prima o poi venga realizzato un sequel. Al tempo stesso precisiamo che il progetto menzionato nell'annuncio potrebbe trattarsi anche di qualcosa completamente slegata dall'universo di Harry Potter. In ogni caso per scoprirlo probabilmente dovremo attendere qualche anno.