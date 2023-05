Xbox riuscirà a lanciare un gioco maggiore a trimestre da ora in poi, stando a Phil Spencer

Pare che Xbox riuscirà a lanciare un gioco maggiore a trimestre da ora in poi. A dirlo è stato Phil Spencer, il capo della divisione videoludica di Microsoft, nell'intervista concessa al podcast Kinda Funny, in cui ha parlato delle prossime uscite di Xbox.

L'intervistatore gli ha fatto i nomi di Perfect Dark, Everwild, Fable, State of Decay 3, Contraband ed Senua's Saga: Hellblade II, chiedendo quando ci saranno aggiornamenti in merito. Spencer ha spiegato che di alcuni titoli si saprà di più durante l'Xbox Showcase dell'11 giugno, per poi parlare delle uscite cadenzate dei prossimi anni.

Spencer: "Non posso che emozionarmi guardando ai prossimi trimestri e a come lanceremo un gioco di alta qualità a trimestre... finalmente. Abbiamo giochi in arrivo per ogni trimestre che credo sorprenderanno e faranno felici i nostri clienti."

Quella di lanciare un gioco esclusivo a trimestre è una promessa fatta tempo fa da Spencer stesso, che pare sia riuscito a concretizzare.

Nel 2023 abbiamo avuto Hi-Fi Rush nel primo trimestre e Redfall nel secondo. Starfield è già stato confermato per il terzo trimestre, mentre Forza Motorsport dovrebbe uscire il quarto. A questo punto siamo curiosi di conoscere gli almeno quattro titoli maggiori che saranno pubblicati nel 2024. Uno potrebbe essere Senua's Saga: Hellblade II, stando a un recente indizio, ma ci potrebbe essere anche qualche annuncio a sorpresa, considerando la quantità di studi in possesso di Xbox.