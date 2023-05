The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ora è disponibile su Nintendo Switch

A sorpresa, Bandai Namco e Supermassive Games hanno pubblicato oggi The Dark Pictures Anthology: Man of Medan su Nintendo Switch. È disponibile da ora nell'eShop della console al prezzo di 19,99 euro. Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Uscito nel 2019 su PC e console PlayStation e Xbox, Man of Medan è il primo gioco della saga The Dark Pictures, una serie di avventure horror interattive, dove le scelte del giocatore influenzano la trama e il destino dei protagonisti del gioco, che potrebbero salvarsi tutti o perire tragicamente.

Su Nintendo Switch sarà possibile giocare Man of Medan da soli o con gli amici, grazie alla possibilità di giocare in modalità multiplayer online la Storia Condivisa per 2 giocatori o con la modalità Serata al Cinema in cooperativa offline per un massimo di 5 giocatori.

In The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, cinque amici partono per una vacanza in barca, quando un evento molto sinistro li sorprende dando vita a un viaggio a bordo di una nave fantasma da incubo. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Man of Medan.