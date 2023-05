Shadowman: Darque Legacy annunciato con un trailer

Blowfish Studios (Forest Grove, Gunscape, Broken Lines) ha annunciato con un trailer Shadowman: Darque Legacy, gioco d'azione horror che segna in qualche modo il ritorno della serie action nata in epoca PS1 e tratta dall'omonima serie a fumetti di Valiant Comics.

Protagonista del gioco sarà Jack Boniface, che ha assunto il ruolo di Shadowman, colui che cammina tra i mondi, per difendere il nostro dal ritorno di un male che si pensava fosse stato debellato dagli Shadowman passati. Vediamo il filmato, che purtroppo non mostra gameplay:

Shadowman: Darque Legacy racconterà una storia originale rispetto a quelle dei fumetti, scritta in collaborazione con Valiant Entertainment.

Il protagonista dovrà combattere contro una confraternita di cultisti, contro dei bruti armati di grossi martelli, contro dei negromanti e contro tante altre creature malvagie, che non vedono l'ora di fargli la pelle.

Per adesso i dettagli sul gioco sono molto vaghi. Si parla di esplorare dei luoghi del Liveside, passando contemporaneamente anche a quelli del Deadside. Lo scambio di mondi sarà usato per alcuni puzzle ambientali.

Si parla anche di una progressione da gioco di ruolo leggera, con nuove abilità da acquisire, nonché di una storia profonda e di combattimenti molto difficili.

Per adesso Shadowman: Darque Legacy non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma uscirà su PC, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Xbox One.