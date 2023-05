Assassin's Creed Mirage: il mese d'uscita sembra trapelare da un nuovo leak

Assassin's Creed Mirage continua a non avere una data d'uscita ufficiale, ma un nuovo leak punta nuovamente nella stessa direzione che era emersa già da voci di corridoio precedenti, con quella che sembra essere la foto di un materiale promozionale che indica in agosto 2023 il mese di lancio per il gioco Ubisoft.

Lo screenshot è stato pubblicato da un utente su Reddit, ma la sua veridicità è molto difficile da stabilire: sembra essere una sorta di pagina riepilogativa dei prossimi prodotti in arrivo da parte di Ubisoft, tra i quali emerge anche Assassin's Creed Mirage con un "agosto 2023" piazzato sopra, a indicare l'arrivo in tale mese.

Si tratta, in effetti, dello stesso mese d'uscita che era stato riferito in precedenza dal noto giornalista/insider Tom Henderson, il quale ha continuato a dirsi piuttosto convinto dell'informazione anche a fronte di nuove voci di corridoio che parlavano di un possibile rinvio al 2024.

Questo nuovo leak sembrerebbe dunque confermare la teoria di Henderson con Assassin's Creed Mirage in arrivo ad agosto 2023, anche se il tutto va preso come una voce di corridoio particolarmente selvaggia, vista la fonte. Per la precisione, l'utente Reddit che ha pubblicato l'immagine sostiene di lavorare per GameStop e di aver fotografato un documento riservato diffuso da Ubisoft alla catena, ma il tutto sembra una delle classiche storie inventate da persone a caso su internet, dunque è difficile fidarsi in pieno.

Ricordiamo che Assassin's Creed Mirage è il prossimo capitolo della serie "regolare" di Ubisoft, che ha annunciato anche vari altri giochi in sviluppo come Assassin's Creed Codename Jade su mobile, Assassin's Creed Codename Red, Assassin's Creed Invictus, Assassin's Creed Codename Hexe e la piattaforma Assassin's Creed Infinity.