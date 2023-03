Assassin's Creed Mirage rinviato al 2024, riferisce un dataminer [aggiornata]

In base ad alcuni indizi Assassin's Creed Mirage potrebbe essere stato rinviato al 2024, o almeno questa è la conclusione a cui è giunto un dataminer, probabilmente insieme anche a The Crew Motorfest.

Aggiornamento

Il noto leaker Tom Henderson ha cercato di andare a fondo sulla questione, parlando con diverse persone che gli hanno riferito come Assassin's Creed Mirage abbia ancora un periodo di uscita interno fissato alla fine di agosto, mentre The Crew Motorfest dovrebbe arrivare a settembre.

La conclusione di Henderson è che dunque il rumor che ha cominiciato a circolare nelle scorse ore si basi più che altro su di una supposizione legata alla ben nota tradizione di ritardi e rinvii di casa Ubisoft, più che su dati concreti e legittimi: staremo a vedere. Sotto il tweet la notizia originale.

Non c'è nulla di ufficiale al riguardo, ma secondo l'utente Twitter ScriptLeaksR6, che avrebbe effettuato il datamining in questione, entrambi i giochi sarebbero stati rinviati al 2024, ancora senza un annuncio da parte di Ubisoft al pubblico. Non è chiaro da cosa l'utente abbia dedotto l'informazione in questione, ma Insider-Gaming, il sito di Tom Henderson, riporta la cosa come potenzialmente verosimile anche per quanto riguarda The Crew: Motorfest.

Tra le informazioni emerse ci sarebbe anche il fatto che Assassin's Creed Mirage gira su un motore "vecchio", per così dire: in sostanza, non si tratterebbe di un'evoluzione tecnica rispetto agli engine utilizzati per i capitoli più recenti della serie. La cosa potrebbe anche essere in linea con la volontà di proporre un capitoli in linea con la tradizione classica della serie.

In precedenza, proprio Henderson aveva riferito il possibile mese di uscita per Assassin's Creed Mirage che sembrava poter essere agosto 2023, ma si fa sempre più strada l'ipotesi di un posticipo, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Ubisoft.