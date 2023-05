Forza Motorsport: il periodo d'uscita suggerito da un tweet di Microsoft?

L'account twitter ufficiale di Microsoft Game Dev potrebbe avere suggerito il periodo d'uscita di Forza Motorsport per Xbox Series X|S e PC attraverso un sibillino messaggio che sembra puntare a questa estate.

"Chi altro è pronto per l'estate?" Si legge nel messaggio corredato da una foto di una Ford GT che è una delle auto simbolo della serie (in particolare di Forza Motorsport 6), riprendendo un altro tweet precedente di Alan Hartman di Turn10, che si riferiva proprio al gioco in sviluppo.



L'indicazione potrebbe riferirsi anche a una semplice comparsa di Forza Motorsport durante l'evento di presentazione di Xbox fissato per l'11 giugno, anche se tale periodo non sarebbe ancora tecnicamente considerato l'estate 2023. Considerando che il gioco è stato già ampiamente presentato, tuttavia, l'interpretazione sull'uscita è sicuramente più interessante.

D'altra parte, Forza Motorsport era tra i giochi mostrati nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase del 2022 che sarebbero dovuti uscire entro i 12 mesi dall'evento, dunque in teoria la sua uscita dovrebbe ricadere entro giugno oppure rientrare nei mesi estivi, a questo punto.

Turn 10 sta lavorando da vari anni al nuovo capitolo, che dovrebbe ormai essere a buon punto: considerando che Starfield ha la data d'uscita fissata per il 6 settembre 2023, è possibile che Forza Motorsport arrivi prima di tale data, anche se le dimensioni del progetto potrebbero anche portare a uno spostamento verso l'autunno.

Di recente abbiamo visto un video sull'accessibilità di Forza Motorsport, mentre nelle settimane scorse era emerso che il gioco sembra essere in fase di rifinitura e dunque vicino all'uscita nel corso del 2023.