PlayStation Studios: il team Housemarque si ingrandisce per il prossimo gioco su PS5

Qualche occhio di falco su PushSquare ha notato che il team Housemarque, first party di PlayStation Studios responsabile di Returnal, si è recentemente ingrandito assumendo altro personale, il tutto nel corso dello sviluppo del prossimo gioco per PS5 non ancora annunciato.

Non ci sono stati annunci al riguardo, ma l'informazione è stata notata attraverso la descrizione di Ilari Kuittinen pubblicata sulla pagina dell'evento RebootDevelopBlue dedicato agli sviluppatori. Nel breve curriculum riportato per il co-fondatore di Housemarque viene riferito che il team ora conta circa 110 dipendenti.

Si tratta di un notevole ingrandimento nel giro di alcuni mesi, considerando che, ai tempi dell'acquisizione del team da parte di Sony, contava circa 80 sviluppatori. C'è stato dunque un notevole incremento di forza lavoro all'interno di Housemarque, cosa che fa pensare a maggiori investimenti per il prossimo progetto del team.

Returnal, l'ultimo gioco uscito da parte dell'etichetta, ha raccolto grandi consensi da parte della critica ma non sembra sia riuscito a sfondare più di tanto sul mercato, sia su PS5 che su PC dove è arrivato l'anno scorso, ma è chiaro che PlayStation Studios voglia puntare sul prossimo progetto del team espandendone la capacità produttiva.

Il nuovo gioco di Housemarque non è ancora stato annunciati ma i tempi potrebbero essere maturi per qualche informazione al riguardo, forse all'interno del vociferato PlayStation Showcase che alcuni prevedono per fine maggio o inizio giugno.