Super Mario Bros. Il Film in home video: contenuti extra svelati nella classificazione

Dopo il grande successo al cinema, che continua a incrementare giorno dopo giorno, Super Mario Bros. Il Film approderà presto anche in home video, nelle varie opzioni Blu-day, DVD e 4K, e i suoi contenuti extra sembra siano stati svelati dalla prima classificazione online.

In base a quanto riportato dalla pagina dedicata al titolo in questione nel listino dell'Australian Classification Board, possiamo aspettarci i seguenti contenuti extra per l'arrivo di Super Mario Bros. Il Film in home video:

Super Mario Field Guide: interviste con il cast che spiegano i mondi nel film

Peaches Lyrical Video: video musicale sulla canzone di Bowser dedicata alla Principessa Peach

Leveling Up: interviste con il cast su quando hanno scoperto il mondo di Mario e sulla creazione del film

Leadership Lesson: intervista con Anya Taylor-Joy (Peach) su come diventare delle Principesse Peach

Getting to know the Cast: interviste al cast sui vari personaggi interpretati

Dunque sembra trattarsi di contenuti extra piuttosto standard, concentrati soprattutto su dietro le quinte e interviste, oltre all'immancabile video sulla canzone "Peaches" di Jack Black. Nel frattempo, il film al cinema ha superato il miliardo di dollari di incassi.