Forza Motorsport in fase di rifinitura, uscita confermata nel 2023

Forza Motorsport si trova attualmente in fase di rifinitura: il team di sviluppo sta apportando gli ultimi tocchi al gioco di guida in vista dell'uscita, confermata nel 2023 e fissata probabilmente a questo autunno su PC e Xbox Series X|S.

In realtà non c'è ancora stato un annuncio ufficiale in tal senso: Phil Spencer ha detto che la data di uscita di Forza Motorsport verrà annunciata più vicino al lancio, ma è lecito immaginare che una conferma possa arrivare nel corso di questa estate.

Magari durante l'Xbox Games Showcase del prossimo 11 giugno, quando Microsoft annuncerà i nuovi titoli in cantiere per poi lasciar spazio a una presentazione dettagliata di Starfield, senza dubbio uno dei giochi più attesi dalla community.

Stando a quanto visto finora, Forza Motorsport promette un'esperienza di guida visivamente straordinaria, dotata addirittura di ray tracing durante le sequenze di gara e non soltanto nei replay o nella modalità Forzavista.

In attesa di novità sul lancio, date un'occhiata al nostro ultimo speciale dedicato a Forza Motorsport.